"Слуга" рассказал, когда в Украине появятся базы НАТО

В Украине в случае вступления в НАТО или же по условиям договора о сотрудничестве могут появиться военные базы Альянса. Разрешение на это должен предоставить Конституционный суд, сообщает Обозреватель.

О такой возможности высказался нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский в эфире телеканала "Украина 24", когда комментировал недовольство президента России Владимира Путина насчет военных учений в Черном море с участием стран Альянса.

"Слуга" подчеркнул: Украине, ее территориальной целостности и суверенитету угрожает именно Российская Федерация и ее лидер, а не иностранные военные формирования, которые принимают участие в совместных военных учениях Sea Breeze-2021.

"Поддержка Украины со стороны наших западных партнеров явно раздражает Россию и явно идет на пользу Украине" , – сказал политик.

Он считает, что тезисы о том, что Конституция не позволит разместить на территории страны военные базы других государств – "от лукавого".

"Хочу напомнить тому же господину Путину, что в Конституции, например, Литовской Республики была аналогичная формулировка, как в Конституции Украины, что на территории запрещается размещение иностранных военных баз" , – заявил народный избранник.

Он пояснил, что указанную норму рассмотрел литовский Конституционный суд и определил: правило не распространяется на базы союзников. В случае с Украиной ситуация может быть похожей, если страна вступит в Альянс, указал "слуга народа".

Он добавил, что союзнические базы НАТО стали бы гарантией безопасности и территориальной целостности Украины.

На вопрос, может ли Украина разместить у себя иностранные военные базы, не будучи членом Альянса, Вениславский ответил, что в любом случае этот вопрос будет решать КСУ. Старт процесса будет положен, если кто-то обратится в суд за официальным толкованием статьи 17 Конституции. Именно она запрещает размещение иностранных военных баз на территории страны.

"Будем надеяться, что судьи Конституционного суда, которые гипотетически могут рассматривать этот вопрос, будут патриотами Украины и станут настороже национальных интересов и территориальной целостности" , – сказал политик.