В Словакии летающий автомобиль совершил полет между аэропортами

В Словакии, между аэропортами в Нитре и Братиславе совершили первый 35-минутный перелет на летающем автомобиле, сообщает Телеграф.

Гибридный автомобиль-самолет AirCar оснащен двигателем BMW и работает на обычном бензиновом топливе, передает BBC News.

Его создателем является профессор Стефан Кляйн. По его словам, авто может пролететь около 600 миль (1000 км) на высоте 8 200 футов (2500 м) и на данный момент налетал в воздухе 40 часов.

У данной модели трансформация из автомобиля в самолет занимает 2 минуты 15 секунд.