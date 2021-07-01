Беременная Осадчая снялась в модном полосатом наряде

Известная украинская ведущая Екатерина Осадчая поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала стильный образ. Знаменитость позировала на камеру в полосатом наряде, сообщает Обозреватель.

Соответствующее фото звезда опубликовала на странице в Instagram. Осадчая сидела на стуле в платье с длинными рукавами в черно-белую полоску, а сверху она надела темно-коричневый корсет. Из обуви ведущая предпочла босоножки без каблука с камнями.