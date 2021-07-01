Впервые показано, как черная дыра пожирает нейтронную звезду

Астрономы Института гравитационно-волновой астрономии Бирмингемского университета впервые в истории обнаружили гравитационные волны от столкновения черной дыры и нейтронной звезды. Такое явление наблюдалось два раза в январе 2020 года с разницей в 10 дней и в каждом случае нейтронная звезда была, вероятно, полностью поглощена черной дырой, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет Express﻿ со ссылкой на данные исследования, опубликованного в журнале Astrophysical Letters﻿. Отмечается, что гравитационные события были зафиксированы астрофизиками 5 и 15 января 2020 года с помощью сети детекторов LIGO–Virgo для наблюдения за гравитационно-волновыми сигналами. Они получили названия GW200105 и GW200115.

Эти события можно назвать беспрецедентными, так как астрономы долгое время искали нейтронные звезды вокруг черных дыр в Млечном Пути, но не находили. Слияния, о которых идет речь, обнаружили за пределами нашей Галактики.

Двойная черная дыра и нейтронная звезда создают гравитационные волны. Источник: Университет Суинберна

Эти открытия помогут ученым лучше понять, как формируются эти двойные системы – пара черной дыры и нейтронной звезды.

"Гравитационно-волновая астрономия достигла еще одной вехи" , – сказала доктор Патриция Шмидт.

Астрономы показали последствия слияния черной дыры и нейтронной звезды. Источник: Скриншот видео

Ранее ученые регистрировали только последствия слияния черной дыры с другой черной дырой или нейтронной звезды с другой нейтронной звездой. Подобно камню, брошенному в пруд, столкновения звездных тел испускают гравитационные волны, распространяющиеся в космос на невообразимые расстояния по ткани пространства-времени – явление, предсказанное Альбертом Эйнштейном в 1916 году. Однако до конца 2015 года существование гравитационных волн не было подтверждено.

Ученые показали гравитационные волны от столкновения черной дыры и нейтронной звезды. Источник: Скриншот видео

Такое явление наблюдалось два раза в январе 2020 года. Источник: Скриншот видео