Экс-начальницу миграционной службы будут судить за махинации

В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшей первой замглавы миграционной службы Украины (ГМС) за просьбу предоставить и получение должностным лицом неправомерной выгоды, сообщает Интерфакс-Украина.

"30 июня 2021 прокурорами САП по материалам досудебного расследования детективов НАБУ направлен в суд обвинительный акт по обвинению бывшей первой заместителя главы Государственной миграционной службы Украины в просьбе предоставить и получить неправомерную выгоду" , – сказано в сообщении на сайте Специализированной антикоррупционной прокуратуры в среду.

Действия бывшей чиновницы квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 (просьба предоставить и получение должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, неправомерной выгоды для себя, совершение должностным лицом в интересах третьего лица любого действия с использованием служебного положения) УК Украины.

1 декабря 2020 прокурорами САП принято решение об открытии материалов следствия стороне защиты. На сегодня досудебное расследование по делу закончено, обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу.