Названы популярные схемы обмана покупателей на кассе

При расчете наличными в супермаркете, на АЗС или где-либо еще покупатель может столкнуться с элементами обмана. В частности, ему могут не додать сдачи мелочью, сообщает Обозреватель.

Об этом рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов. Есть множество других схем обмана покупателей, при этом выгоду получает не кассир или продавец, а торговая точка.

"Вам могут недодать 50 копеек, 70 копеек, в зависимости от того, как вы себя ведете. Если вы начнете что-то спрашивать, они вам додадут" , – уточнил эксперт.

При этом он подчеркнул: "Если у кассира нечем дать сдачу, он должен выдать ее вам в плюс, а не себе в плюс, как они это делают. Кабинет министров издал постановление о том, что все, что до 5 копеек, остается в кассе супермаркета. Если вам на сдачу должны выдать 6 копеек, они должны выдать 10 копеек. Но они же недодают намного больше".

С целью обмана супермаркет намеренно может не завозить мелочь на кассы. Хотя "это прямая обязанность владельца".

"Таким образом они получают прибыль по кассе в конце дня и фиксируют ее как дополнительную прибыль, но по документам никак не фиксируют" , – пояснил он.

Еще одна распространенная схема такова: в торговом зале объявляется об акции на какой-либо товар, но на кассе покупатель узнает, что такой акции нет.

Используется и такая схема, при которой товары с уценкой продают как товары без уценки.

"Почему-то пробивается штрих-код цены, но не пробивается штрих-код уценки, и вы платите за него по полной стоимости" , – рассказал Несмиянов.

"Есть еще одна хитрая схема: вам дают сдачу и смотрят, видите вы ее или нет. Вы дали 500 гривен, а вам считают сдачу так, как будто вы дали 200" , – добавил он.

По словам эксперта, однажды он был свидетелем случая, когда девушке, покупавшей 1 пару носков, на кассе пробили 23 пары.

Несмиянов поделился рекомендациями о том, что следует делать в случае подобного обмана:

"Зовите администратора и спрашивайте, на основании чего в кассе произошла такая история. Предлагайте два пути решения проблемы: вызываем полицию или просто возвращаем деньги".

Если администрация отказывается возмещать ущерб, полиция фиксирует факт обсчета на кассе.