В Киеве маршрутка на большой скорости врезалась в столб

В Киеве на улице Курнатовского в среду, 30 июня, переполненное маршрутное такси с пассажирами внутри влетело в столб, несколько человек госпитализированы, сообщает Корреспондент.

По информации Telegram-канала dtp.kiev.ua. маршрутка, которая ездит от метро Дарница до улицы Северная в Оболонском районе столицы, передвигалась на большой скорости. Причиной ДТП, по словам водителя, стал отказ тормозов.

По данным Украина 24, авария произошла в час пик, когда маршрутка была переполнена пассажирами. В медучреждение попали шесть человек.

Как рассказали патрульные полицейские, водитель маршрутки не смог пропустить машину, которая проезжала мимо, не смог притормозить и на скорости въехал в столб.

У транспортного средства полностью выбито переднее стекло, искорежена кабина водителя и передний бампер. Водитель не пострадал.