Назван главный экспортер COVID-товаров

В 2020 году Китай стал крупнейшим экспортером товаров, необходимых для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом говорится в отчете Всемирной торговой организации (ВТО) о торговле в сфере медицины, обнародованном в среду, 30 июня, сообщает Корреспондент.

"Китай стал крупнейшим в 2020 году экспортером медицинских изделий, критически важных в борьбе с COVID-19. Он экспортировал продукцию на сумму 105 миллиардов долларов, что примерно в 2,8 раза превышает экспорт этой страны в 2019 году" , - указано в документе.

По данным организации, в целом мировая торговля товарами, имеющими решающее значение в борьбе с пандемией, такими как маски для лица, аппараты искусственной вентиляции легких, стерилизаторы и ультразвуковые сканеры, выросла в прошлом году на 31%.

В докладе говорится, что в декабре 2020 года ежемесячный прирост в годовом исчислении экспорта в сфере торговли средствами для диагностики достиг 90%, а импорта - 126%.