Военные запустили в сторону Донецка флаг Украины

Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев из окрестностей шахты Бутовка в среду, 30 июня, запустили в сторону Донецка флаг Украины, сообщает Корреспондент.

По данным пресс-службы бригады в Facebook, бойцы таким образом поздравили жителей временно неподконтрольных Киеву территорий с 25-й годовщиной Конституции Украины и седьмой годовщиной освобождения украинских городов - Константиновки, Дружковки, Краматорска и Славянска - от сепаратистов.

facebook.com/72.brigade.best

"Сегодняшнее мероприятие является напоминанием для российских оккупантов, что украинский флаг будет развеваться над временно оккупированным украинским Донецком, ведь оккупация является не вечной и за все преступления придется отвечать", - заявили в ОМБр.

В бригаде добавили, что запущенный флаг является "напоминанием местному населению, временно оторванному врагом от нашей страны, что о них помнят и не забывают".