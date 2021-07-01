Турчанка отпраздновала 119-летие и стала старейшей жительницей Земли

В Турции 27 июня женщина по имени Секер Арслан отметила свой 119-й день рождения. Долгожительница может стать самой старой в мире, сообщает Обозреватель.

Арслан родилась в 1902 году, во времена Османской империи. Это подтверждают только водительские права.

Если это будет подтверждено, жительница Турции может обогнать японку Канэ Танака, которая родилась 2 января 1903 года.

У турецкой долгожительницы есть шесть детей и 12 внуков. По словам близких, секрет долголетия женщины – правильное питание натуральными продуктами.

"Масло, мед и сыр всегда были на столе. Раньше она сама заквашивала йогурт. До сих пор съедает одно вареное яйцо на завтрак" , – отметила старшая дочь.