Курс валют НБУ на 1 июля

Курс валют НБУ на 1 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 1 июля 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 30 июня, вырос на 5 коп до 27.23 за 1 доллар.

Евро подорожал на 5 коп до 32.35 за 1 евро.

Рубль подешевел на 1 коп до 3.73 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 13 коп до 37.70 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка достиг уровня 29.46 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 1 коп до 7.16 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 27.227500 +0.051
EUR Евро 32.346300 +0.045
RUB Рубль 0.373010 --0.001
GBP Фунт стерлингов 37.704600 +0.127
CHF Швейцарский франк 29.463800 +0.012
PLN Польский злотый 7.157000 +0.008

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