Курс валют НБУ на 1 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 1 июля 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 30 июня, вырос на 5 коп до 27.23 за 1 доллар.

Евро подорожал на 5 коп до 32.35 за 1 евро.

Рубль подешевел на 1 коп до 3.73 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 13 коп до 37.70 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка достиг уровня 29.46 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 1 коп до 7.16 за 1 польский злотый.