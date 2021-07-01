Курс валют НБУ на 1 июля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 1 июля 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 30 июня, вырос на 5 коп до 27.23 за 1 доллар.
Евро подорожал на 5 коп до 32.35 за 1 евро.
Рубль подешевел на 1 коп до 3.73 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 13 коп до 37.70 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка достиг уровня 29.46 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 1 коп до 7.16 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.227500
|EUR
|Евро
|32.346300
|RUB
|Рубль
|0.373010
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.704600
|CHF
|Швейцарский франк
|29.463800
|PLN
|Польский злотый
|7.157000