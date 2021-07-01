Украинцам повысили прожиточный минимум и соцвыплаты: детали

Госбюджет Украины предусматривает увеличение прожиточного минимума в Украине с 1 июля. С ним изменится и ряд социальных выплат. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 30 июня, сообщает Зеркало недели.

В частности, запланировано проведение индексации пенсий для некоторых категорий граждан. Рост прожиточного минимума повлечет и повышение выплат по безработице, беременным и родам, а также социальные выплаты одиноким матерям.

Следовательно, с 1 июля 2021 прожиточный минимум составит:

для трудоспособных украинцев - 2 379 грн;

для детей до 6 лет - 2 013 грн;

для детей от 6 до 18 лет - 2 510 грн;

для граждан, утративших трудоспособность - 1 854 грн.

Возрастет также и размер выплат на детей и пособия по беременности и родам. Следовательно, пособие по беременности и родам с 1 июля составит 594,75 грн. В эквиваленте "пакета малыша" это составит 6 039 грн.

В частности, отныне изменено помощь на детей для одиноких матерей:

на детей в возрасте до 6 лет - 2 013 грн;

на детей в возрасте от 6 до 18 лет - 2 510 грн;

на детей в возрасте от 18 до 23 лет - 2 379 грн.

Помощь на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство:

на детей до 6 лет - 5 032,5 грн (если у ребенка инвалидность - 7 045,5 грн)

на детей в возрасте от 6 до 18 лет - 6 275 грн (если у ребенка инвалидность - 8 785 грн).

Алименты.

С 1 июля гарантированный минимальный размер алиментов составит:

для детей до 6 лет - 1 006,5 грн;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 1 255 грн.

Малообеспеченным семьям помощь назначается только тогда, когда они постоянно проживают на территории Украины и имеют среднемесячный совокупный доход ниже прожиточного минимума для семьи.

С 1 июля прожиточный минимум для назначения соцпомощи будет таким:

для трудоспособных граждан - 832,65 грн;

для лиц, утративших трудоспособность - 1 854 грн;

для детей до 6 лет - 2 616,9 грн;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 3 263 грн;

для детей в возрасте от 18 до 23 лет (если они учатся) - 3 092,7 грн.

Максимальная помощь по безработице вырастет до 9 516 грн.

Прожиточный минимум - это сумма стоимости набора продуктов питания, достаточного для обеспечения полноценного функционирования организма человека и сохранения его здоровья, и стоимости непродовольственных товаров и услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности на минимальном уровне.