В Нью-Йорке установили неудачную статую Маска

На Манхэттене установили бронзовую статую Илона Маска в честь 50-го дня рождения миллиардера и основателя компании SpaceX, сообщает Зеркало недели.

По информации издания Dazed созданием монумента в натуральную величину занималась американская фирма Public.com. За основу взяли фото бизнесмена, на котором он улыбается и охватывает голову руками, наблюдая за запуском ракеты Falcon в Калифорнии.

Love or hate him, @elonmusk turns 50 today.



We're giving away 100 mini Elon statues. What you do with yours is up to you.



RT this for a chance to win.https://t.co/xb70h80by5 — Public.com (@public) June 28, 2021

По мнению пользователей в интернете, статуя получилась неудачной и совсем не похожа на Маска. Американцы сравнили ее с бронзовым бюстом Криштиану Роналду, который в 2017-м установили в аэропорту острова Мадейра - скульптура улыбающегося футболиста стала мемом и через год ее заменили другой работой.

«Какая температура плавления бронзы и насколько жарко сейчас в Нью-Йорке? Эта статуя начала таять или мне кажется?», «Маск столь легендарный, что в его честь сделали монумент, когда он единственный раз в жизни проявил эмоции.», «Кто бы ни создал эту статую, уверен, он потерял много денег на биткоине последние пару недель», - так прокомментировали работу в соцсетях.

Издание Dazed составило список того, что можно сделать с неудачной скульптурой миллиардера:

превратить в публичный туалет,

отправить на Венеру, что позволило бы Маску стать первым человеком, который запустил бронзовый монумент в космос,

снять в новом клипе его девушки Grimes,

продать на аукционе в формате NFT,

установить в доме певицы Азилии Бэнкс, которая в 2018 году обвинила предпринимателя в употреблении наркотиков, спровоцировав публичный скандал.

Сам именинник пока не прокомментировал скульптуру в свою честь.