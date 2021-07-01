Как правильно бегать в жару: важные советы

Экстремальные температуры и бег, мягко говоря, не дружат. Чрезмерная жара и истощает чрезмерно. Что же делать, если ты привык к ежедневным пробежкам, и не хочешь от них отказываться, сообщает 24 Канал.

Отказываться и не надо. Но следует принять определенные меры предосторожности, чтобы не подвергать свой организм опасности. Организм должен получать достаточно влаги, и не получать нагрузки в самые жаркие часы суток.

Сколько нужно воды

Влага нужна, чтобы потеть. Потоотделение – естественный терморегулятор, способ обмениваться теплом с окружающей средой, и, как следствие, охлаждаться.

Человек весом в 70 килограммов при беге в воздухе с температурой +32 теряет примерно 1,5 литра жидкости в час. Эту потерю нужно возместить.

Иначе возрастет нагрузка на сердце, которое начнет гонять кровь активнее, чтобы уже с ее помощью охлаждать ткани тела.

Лучшее время для бега

Здесь все просто – надо избегать сильного солнца. То есть, бегать утром или вечером.

Если побежишь вечером – выпей в течение дня те же минимальные 1,5 литра воды.

Если утром – за полчаса до старта выпей два стакана, этого должно быть достаточно.

И еще важно: путь для бега выбирать следует тот, который расположен в тени как можно больше. Если тени найти негде – хотя бы нанеси на кожу лица и плеч солнцезащитный крем.

И возьми с собой бутылку с водой – чтобы иметь возможность делать небольшие глотки каждые 15 минут.

Обрати внимание на то, что начинать бежать надо медленно – чтобы тело постепенно адаптировалось к ускорению теплообмена.

Нюансы, о которых часто забывают

Бежать в жару по узким улочкам – плохая идея, особенно вечером.

Кирпич и бетон сохраняют тепло, накопленное за день, и возвращают его летнему бегуну. Поэтому лучше бегать в парках или по набережной, если такая в твоем городе есть.

Тяжелая пища перед бегом – еще одна плохая идея.

Красное мясо, жареное, жирное – все это усложняет теплообмен. Зато облегчают его фрукты и овощи.

Между кожей и воздухом может быть одежда только из материала, который "дышит".

Начинающие часто делают ошибку, надевая майку из хлопка, потому что это "не синтетика". Но в действительности она впитывает пот, становится тяжелой и блокирует потоотделение – а значит и теплообмен.

К слову: не забывай и о том, что не обязательно бегать на улице. Если жара чрезмерная – не рискуй, пойди в спортзал, и побегай там на искусственной дорожке!