Работа с РРО: что вы обязаны делать

В ГНС напомнили, что обязаны делать субъекты хозяйствования, которые используют регистраторы расчетных операций (дальше - РРО) для осуществления расчетных операций в наличной и/или безналичной форме при продаже товаров (предоставлении услуг) в сфере торговли, общественного питания и услуг, а также осуществления операций по принятию наличности для дальнейшего ее перевода, сообщает ЛигаБизнес.

Такие субъекты хозяйствования﻿ обязаны, в частности:

- в конце рабочего дня (смены) создавать в бумажной и/или электронной форме (кроме автоматов по продаже товаров (услуг)) фискальные отчетные чеки в случае осуществления расчетных операций;

- создавать контрольные ленты в бумажной и/или электронной форме и обеспечивать их хранение на РРО (кроме автоматов по продаже товаров (услуг)) в течение трех лет;

- создавать в бумажной и/или электронной форме X-отчеты, Z-отчеты и иные документы, предусмотренные документацией на РРО, в соответствии с законодательством;

- хранить на месте проведения расчетов регистрационное удостоверение и последнюю справку об опломбировании РРО или их копии.

Соответствующие нормы предусмотрены Порядком регистрации и применения регистраторов расчетных операций, которые применяются для регистрации расчетных операций за товары (услуги), утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 14.06.2016 № 547 с изменениями и дополнениями.