На дороги выехали "Фантомы": как будут работать патрульные

В Украине сегодня, 1 июля, заработали патрульные "Фантомы", которые будут измерять скорость движения автомобилей на дороге. На улице выехало первые четыре таких автомобиля, сообщает Обозреватель.

Эти машины созданы на основе Skoda Kodiaq. В них установлены радары, которые во время движения будут фиксировать скорость окружающего транспорта. Об этом сообщили на сайте Министерства внутренних дел﻿.

"Фантомы" полиция получила еще в конце 2020 года и до сих пор тестировала их. Стоимость автомобилей 3,7 миллиона гривен. К 2024 году планируется, что будет работать 550 таких патрулей.

Специальное оборудование у них будет сканировать правонарушения во время движения "Фантома". Смогут следить за машинами, которые едут по направлению самого патрульного и на встречу.

Если будет зафиксировано нарушение, у "Фантома" будут включаться специальные сигналы синего и красного цвета и правоохранители будут останавливать водителя. Также они смогут использовать громкоговоритель.

Цель "Фантомов" в том, чтобы предотвращать правонарушения на дороге. Сейчас планируется приобрести еще 125 автомобилей, и они будут разных моделей, чтобы водители не могли их сразу узнать.