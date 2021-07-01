Ученые выяснили, как группа крови влияет на темперамент мужчин

Знали ли вы, что, узнав группу крови мужчины, можно выяснить, какой у него темперамент, характер и предпочтения? Немецкие исследователи провели масштабный эксперимент, в ходе которого удалось установить взаимосвязь между группой крови и темпераментом. Данные получились весьма интересные, сообщает FB.

Итак, вот что удалось выяснить:

Первая группа крови. Ее обладатели очень открытые и страстные, всегда готовы к экспериментам в отношениях.

Вторая группа крови. Эти парни считаются самыми преданными, надежными и верными.

Третья группа крови. Этим мужчинам присуща чувственность и чувствительность, сильная привязанность к партнерше, хорошая память и эмоциональность.

Четвертая группа. Присуща самым скучным мужчинам, являющимся настоящими консерваторами в отношениях.

Подобное исследование организовали и турецкие ученые, но они пытались выявить взаимосвязь между группой крови, потенцией и либидо. Оказалось, что самыми страстными и пылкими являются обладатели первой группы, также у них реже всего возникают проблемы полового характера.

Американские исследователи, в свою очередь, доказали, что у мужчин с четвертой и третьей группой крови на 25 % меньше шансов когда-либо столкнуться с ослабленной потенцией.