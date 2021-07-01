Зеленский видит в обществе РФ ожидание решений для прекращения войны
Президент Украины Владимир Зеленский видит четкое и масштабное общественное ожидание решений в российском обществе для прекращений войны против Украины, сообщает Интерфакс-Украина.
"Если беспристрастно взглянуть на общественные настроения в России, то, очевидно, мы увидим четкое и масштабное общественное ожидание решений для реального прекращения войны против Украины. Российский народ точно не хочет любых эскалаций и кровавых экспансий", - заявил он.
"Мы прекрасно понимаем, что в российском обществе нет желания продолжать агрессию против Украины", - добавил президент.