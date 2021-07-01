Цены на газ в Европе выросли до $431 за тысячу кубометров

Цена газа с поставкой в четверг, 1 июля, на хабе TTF в Нидерландах выросла до $431 за тысячу кубометров. За последний месяц цена газа прибавила 31%, а с начала года - 80%. С начала года контракт "на день вперед" на TTF в среднем стоит уже $271 за тысячу кубометров, сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что первую половину июля магистрали российских газопроводов "Северный поток" и "Ямал-Европа" будут на ремонте, в то же время "Газпром" снова отказался наращивать транзит через Украину. В Азии также растут цены на газ, а это значит, что доступность СПГ для европейских покупателей будет под вопросом.

На данный момент наполненность газохранилищ Евросоюза находится на минимальном уровне за всю историю наблюдений (47,2% по данным Gas Infrastructure Europe по итогам 29 июня), что на 15,13 пункта ниже среднего значения за последние пять лет.

Отказ "Газпрома" от бронирования транспортных мощностей через Украину на июль на аукционе придал спотовым ценам на газ в Европе новый импульс, который движет ими второй день подряд.