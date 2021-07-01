Лунный календарь рыбака на июль 2021: благоприятные дни

Июль считается самым жарким летним месяцем, а в жару даже рыба не особо хочет "шевелиться", от чего клев ослабевает. Рыба держится в затененных, скрытых от солнца местах, в густой траве, в местах выхода холодных ключей и возле холодных ручьев, сообщает Телеграф.

Отметим, что хороший клев начинается на границе ночи и дня, когда едва светает. Однако стоит также учесть, что наступает время цветения воды, что тоже влияет на клев.

Лунный календарь рыболова, благодаря которому можно узнать наиболее благоприятные дни для рыбалки в июле 2021:

Отличный клев: 1, 2, 18-20, 30, 31

Хороший клев: 13-17, 28, 29

Слабый клев: 3-6, 21, 27

Плохой клев: 7-12, 22-26

Стоит отметить, что к концу июля возможен хороший клев на карася, карпа, сазана и линя, а лещ будет клевать в основном ночью.