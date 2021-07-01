Елизавета II пришла на встречу в новом ярком образе

Королева Великобритании Елизавета II вышла в свет в элегантном наряде ярко-синего цвета. Свой образ она дополнила стильными аксессуарами, сообщает Обозреватель.

Монарх посетила один из проектов в западной части Глазго под названием "Детский лес". ﻿Елизавета II появилась на публике в деловом пальто ярко-синего оттенка, из-под которого выглядывало платье в цветочный принт. Также она обула удобные черные туфли, а свой аутфит завершила украшениями, брошью, шляпой и сумкой.

Королева появилась в ярком образе