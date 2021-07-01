Увеличен гарантированный минимальный размер алиментов

С 1 июля в Украине увеличивается размер прожиточного минимума. Несмотря на то, что сумма детских средств определяется решением суда, она не может быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Таким образом, согласно действующему законодательству увеличивается и гарантированный минимальный размер алиментов, сообщает ЮрЛига.

Гарантированный минимальный размер алиментов будет составлять:

• для детей в возрасте до 6 лет - 1006,50 гривен;

• для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 1255 гривен.

Начальник Северо-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Сумы) Ирина Свистун рассказала, что для урегулирования вопроса увеличения алиментов родителям не нужно самостоятельно обращаться к государственным исполнителям. Ведь увеличение прожиточного минимума является основанием для автоматического определения специалистом юстиции размера алиментов с учетом такого увеличения с момента вступления в силу указанных норм.

Таким образом указанная процедура происходит в автоматическом порядке, без каких-либо обращений взыскателя алиментов.