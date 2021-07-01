Показатели трех областей Украины не соответствуют "зеленой" зоне

В Украине по эпидемическим показателям три области не соответствуют "зеленой" зоне.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.﻿

Так, по состоянию на 1 июля, Киевская, Луганская и Хмельницкая области, находясь в "зеленой" зоне карантина, не соответствуют ей.

В частности, в Киевской, Хмельницкой и Луганской области зафиксировали "красный" уровень по показателю охвата тестирования на COVID-19.

Кроме того, Луганская область также имеет "красный" уровень по показателю роста госпитализаций. В остальных регионах страны нарушений не наблюдается.