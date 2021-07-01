Укртранснафта будет управлять "трубой Медведчука": подробности соглашения

АО "Укртранснафта" подписало с Агентством по розыску и менеджменту активов соглашение на управление украинской частью нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление" сроком на 5 лет, сообщает Деловая столица.

Согласно условиям договора, "Укртранснафта" имеет права и обязанности относительно ведения хозяйственной деятельности по транспортировке, хранению, перевалке на автомобильный и железнодорожный транспорт нефтепродуктов. Также компания обязуется в течение 5 лет обеспечивать не менее 1,1 млн грн ежемесячного дохода государства от управления нефтепродуктопроводом.

"Укртранснафта" планирует в ближайшее время получить все предусмотренные законодательством Украины разрешения, согласования, согласия, свидетельства, лицензии и другие документы, необходимые для начала эксплуатации и надлежащего управления нефтепродуктопроводом" , — говорят в компании.

"Укртранснафта" приняла на временное ответственное хранение объекты части магистрального нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление» в феврале 2021 года. Компания за свой счет обеспечивает охрану и содержание в надлежащем состоянии объектов нефтепродуктопровода, расположенных на территории Украины.

Для управления нефтепродуктопроводом "Укртранснафта" создала в своей организационной структуре отдельный департамент. В его состав вошли работники компании и ООО "ПрикарпатЗападтранс". Новый департамент подотчетен генеральному директору "Укртранснафты" Николаю Гавриленко.