Названы размеры штрафов за нарушение ПДД в странах Европы

Украина сильно отличается от стран Европейского Союза. Очень существенная разница есть не только в качестве дорог и уровне дохода населения, но и в размерах автомобильных штрафов, сообщает 24 Канал.

Во многих странах штрафы могут быть очень высокими. В Великобритании, например, нет верхнего предела, в Дании штраф может составлять месячный заработок. Правонарушителей, злоупотребляющих алкоголем, заставят раскошелиться в Швейцарии (от 545 евро), Италии (от 535 евро) и в Хорватии (от 405 евро).

Наибольшие штрафы за превышение скорости выплачиваются в Норвегии, Швеции, Италии и Швейцарии. Того, кто едет в Норвегии на 20 км/ч быстрее установленного лимита, должен ожидать штраф в размере более 460 евро. В Швеции то же нарушение стоит более 235 евро. Но при превышении скорости на 50 км/ч штрафы сразу возрастают в разы. В Австрии, например, можно получить штраф до 2180 евро, в Испании – от 600 евро, а в Швейцарии возможно приходится иметь дело с более чем 60 дневным ставкам в зависимости от ежемесячного заработка.

Проезд на красный свет светофора также может существенно опустошить бюджет. Так, штраф за это нарушение составляет 405 евро и более в Хорватии, 670 евро в Норвегии и 700 евро в Греции.

Неправильная парковка тоже может стоить больших денег. В Венгрии это особенно дорого – до 275 евро, в Румынии – до 230 евро, а в Испании – до 200 евро.

ADAC отмечает, что все страны-члены ЕС сейчас осуществляют взаимное признание и приведение в исполнение штрафов. Поэтому, в принципе, штрафы со всех стран ЕС также могут быть взысканы при пересечении границы.