Повышение налогов приводит к экономическому спаду - опыт Швеции и США

Опыт Швеции и США показывает, что повышение налогов приводит к экономическому спаду, тогда как упрощенная система налогообложения, предусматривающая фискальные стимулы для бизнеса, позволяет успешно преодолевать кризисы и добиваться высокого уровня развития, сообщает УНИАН.

"Согласно теории американского экономиста Артура Лаффера, существенное увеличение налогов в конечном итоге приводит не к росту налоговых поступлений, а, наоборот, к их падению, так как бизнес теряет стимулы к развитию, а большая часть экономики стремится уйти от налогообложения" , - сказано в публикации.

Отмечается, что в Украине сегодня и так уровень теневой экономики высокий. По данным Министерства экономики, уровень теневой экономики в Украине в 2020 году составил 30 процентов от официального ВВП, увеличившись на 11 процентов по сравнению с показателем за 2019 год. Повышение налогов неизбежно приведет к еще большей тенизации экономики.

В то же время, многие страны именно благодаря фискальным стимулам преодолевали кризисы и добивались высокого уровня развития.

Один из самых ярких примеров - США во времена правления президента Рональда Рейгана в 1980-х годах. Благодаря существенному снижению налогов страна сумела преодолеть кризис 1970-х годов, обеспечить устойчивый рост экономики и заложить фундамент для экономического бума в 1990-х годах.

При этом Швеция в 1970-е пошла на экономические эксперименты, существенно увеличив налоги, что обернулось настоящим кризисом и подвело черту под столетием беспрецедентного роста экономики, которое страна переживала с 1850 годов.

Обеспечив ранее высокий уровень благосостояния на базе свободного предпринимательства, Швеция сумела сгладить все негативные последствия от повышения налогов и существенного регулирования экономики, создав сегодня некую "социалистическую" утопию.

Украина же все еще бедная страна, которой только предстоит раскрыть свой потенциал. Одно из необходимых условий для этого – ослабление налогового давления на бизнес.