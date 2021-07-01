В аэропотру "Борисполь" сменился руководитель
Наблюдательный совет госпредприятия "Международный аэропорт "Борисполь" по результатам открытого конкурса на должность генерального директора аэропорта определил победителем директора аэропорта "Запорожье" Алексея Дубревского, сообщает УНИАН.
Дубревский имеет 15-летний опыт работы в сфере управления авиаинфраструктурой. В частности, в разные периоды он работал в компании Lufthansa, коммунальном предприятии "Международный аэропорт "Донецк" им. С. С. Прокофьева" и в международном аэропорту Рас-эль-Хайма в Объединенных Арабских Эмиратах.
Последние 2 года Дубревский занимал должность директора коммунального предприятия "Международный аэропорт "Запорожье".
Министр инфраструктуры Александр Кубраков уже очертил ключевые направления изменений в аэропорту "Борисполь".
"Среди первоочередных задач — улучшение сервиса такси при аэропорте, развитие безбарьерности для маломобильных групп населения, создание условий для системного повышения квалификации работников. Важным является дальнейшее восстановление работы аэропорта до показателей периода до пандемии. Также подчеркну, что мы должны наконец начать более ответственно относиться к размещению рекламы в аэропорту. Здесь формируется первое впечатление о нас как о стране. И мы — это не только онлайн-казино", — цитируются в сообщении слова Кубракова.