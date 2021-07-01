В аэропотру "Борисполь" сменился руководитель

Наблюдательный совет госпредприятия "Международный аэропорт "Борисполь" по результатам открытого конкурса на должность генерального директора аэропорта определил победителем директора аэропорта "Запорожье" Алексея Дубревского, сообщает УНИАН.

Дубревский имеет 15-летний опыт работы в сфере управления авиаинфраструктурой. В частности, в разные периоды он работал в компании Lufthansa, коммунальном предприятии "Международный аэропорт "Донецк" им. С. С. Прокофьева" и в международном аэропорту Рас-эль-Хайма в Объединенных Арабских Эмиратах.

Последние 2 года Дубревский занимал должность директора коммунального предприятия "Международный аэропорт "Запорожье".

Министр инфраструктуры Александр Кубраков уже очертил ключевые направления изменений в аэропорту "Борисполь".