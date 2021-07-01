СБУ обнаружила тайники с оружием в детском лагере и многоэтажке

Служба безопасности Украины обнаружила вблизи линии разграничения схрон с военными средствами поражения лидеров незаконных вооруженных группировок, также найдено тайник с гранатами в центре Северодонецка.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Из тайника, обустроенного на территории заброшенного детского лагеря в Старобельском районе, правоохранители изъяли следующее:

  • 6,5 кг тротила;
  • ручную осколочную гранату и запал к ней;
  • гранатометный выстрел ВОГ-25;
  • патроны для стрелкового оружия.
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По утверждению СБУ, схрон оборудовали главари боевиков во время вооруженного сопротивления силам антитеррористической операции летом 2014 года.

С тайника, обустроенного в центре Северодонецка в подвале многоквартирного дома, было изъято:

  • ручную противопехотную гранату РГО российского производства и запал к ней;
  • гранаты РГД-5 и запалы к ним;
  • реактивный осветительный сигнальный патрон.

Установлено местного жителя, который незаконно хранил обнаруженные средства поражения. Ему сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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