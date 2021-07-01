СБУ обнаружила тайники с оружием в детском лагере и многоэтажке
Служба безопасности Украины обнаружила вблизи линии разграничения схрон с военными средствами поражения лидеров незаконных вооруженных группировок, также найдено тайник с гранатами в центре Северодонецка.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Из тайника, обустроенного на территории заброшенного детского лагеря в Старобельском районе, правоохранители изъяли следующее:
- 6,5 кг тротила;
- ручную осколочную гранату и запал к ней;
- гранатометный выстрел ВОГ-25;
- патроны для стрелкового оружия.
По утверждению СБУ, схрон оборудовали главари боевиков во время вооруженного сопротивления силам антитеррористической операции летом 2014 года.
С тайника, обустроенного в центре Северодонецка в подвале многоквартирного дома, было изъято:
- ручную противопехотную гранату РГО российского производства и запал к ней;
- гранаты РГД-5 и запалы к ним;
- реактивный осветительный сигнальный патрон.
Установлено местного жителя, который незаконно хранил обнаруженные средства поражения. Ему сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.