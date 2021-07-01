СБУ обнаружила тайники с оружием в детском лагере и многоэтажке

Служба безопасности Украины обнаружила вблизи линии разграничения схрон с военными средствами поражения лидеров незаконных вооруженных группировок, также найдено тайник с гранатами в центре Северодонецка.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Из тайника, обустроенного на территории заброшенного детского лагеря в Старобельском районе, правоохранители изъяли следующее:

6,5 кг тротила;

ручную осколочную гранату и запал к ней;

гранатометный выстрел ВОГ-25;

патроны для стрелкового оружия.

По утверждению СБУ, схрон оборудовали главари боевиков во время вооруженного сопротивления силам антитеррористической операции летом 2014 года.

С тайника, обустроенного в центре Северодонецка в подвале многоквартирного дома, было изъято:

ручную противопехотную гранату РГО российского производства и запал к ней;

гранаты РГД-5 и запалы к ним;

реактивный осветительный сигнальный патрон.

Установлено местного жителя, который незаконно хранил обнаруженные средства поражения. Ему сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.