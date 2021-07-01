Тина Кароль представила новый образ в новом клипе

Тина Кароль продолжает удивлять своих поклонников новыми образами. Популярная украинская певица представила новый клип на песню "Красиво, сообщает Новое время.

Премьера состоялась 1 июля на YouTube-канале артистки. В новой музыкальной видео работе Кароль заходит в лифт в строгом брючном костюме. При движении лифта она начинает танцевать, срывая с себя костюм, и перевоплощается в диско диву в сексуальном наряде. В клипе Кароль танцует туфлях-роликах. Песня "Красиво" является заглавным треком нового одноименного альбома Тины Кароль.