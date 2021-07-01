Задержка самолетов в "Борисполе": часть пассажиров готовят к вылету
Пассажиры четырех из пяти самолетов в Турцию, вылет которых из "Борисполя" задержали на несколько часов, прошли регистрацию на свои рейсы, сообщает Сегодня.
Это около 700 человек, они уже находятся в закрытой зоне аэропорта. Отправка еще одного самолета назначена на 17:40, его пассажиров до этого времени поселят в отель. Там им обещают предоставить питание.
Как сообщила корреспондент "Сегодня", причиной задержки стало то, что в аэропорту Бодрума (Турция) с 11 часов вчерашнего дня отсутствует электричество.
Пассажиры возмущены сложившейся ситуацией. Они считают, что провели долгие часы в аэропорту из-за безответственности туристической компании и руководства самой воздушной гавани, которые заранее знали о проблемах в Бодруме.
Напомним, речь идет о таких рейсах:
- PS 6237 Киев-Анталия а/к "МАУ";
- PS 6233 Киев-Анталия а/к "МАУ";
- PS 5333 Киев-Анталия а/к "МАУ";
- PS 5331 Киев-Анталия а/к "МАУ";
- QU 4407 Киев-Анталия а/к "Azur Air Ukraine".