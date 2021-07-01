Задержка самолетов в "Борисполе": часть пассажиров готовят к вылету

Пассажиры четырех из пяти самолетов в Турцию, вылет которых из "Борисполя" задержали на несколько часов, прошли регистрацию на свои рейсы, сообщает Сегодня.

Это около 700 человек, они уже находятся в закрытой зоне аэропорта. Отправка еще одного самолета назначена на 17:40, его пассажиров до этого времени поселят в отель. Там им обещают предоставить питание.

Как сообщила корреспондент "Сегодня", причиной задержки стало то, что в аэропорту Бодрума (Турция) с 11 часов вчерашнего дня отсутствует электричество.

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Фото: Сегодня

Пассажиры возмущены сложившейся ситуацией. Они считают, что провели долгие часы в аэропорту из-за безответственности туристической компании и руководства самой воздушной гавани, которые заранее знали о проблемах в Бодруме.

Напомним, речь идет о таких рейсах:

  • PS 6237 Киев-Анталия а/к "МАУ";
  • PS 6233 Киев-Анталия а/к "МАУ";
  • PS 5333 Киев-Анталия а/к "МАУ";
  • PS 5331 Киев-Анталия а/к "МАУ";
  • QU 4407 Киев-Анталия а/к "Azur Air Ukraine".

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