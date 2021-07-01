Критика подействовала! Игроки сборной переходят на украинский язык

Футболисты и тренеры сборной Украины договорились на всех пресс-конференциях говорить на украинском языке. Об этом написала писательница Лариса Ницой после разговора с нападающим Артемом Довбиком, которого она вчера раскритиковала, сообщает Сегодня.

"Мне позвонил Артем Довбик. Мы с ним долго говорили по телефону. Я рассказывала ему, что украинской звезде и герою недопустимо говорить в публичном пространстве не на украинском языке. Объясняла, почему.

А он говорил, что хоть его родители и украиноязычные, он постоянно находился с русскоязычными тренерами.

Он попросил меня написать сообщение, что он пообщался с тренерами и они пришли к выводу, что будут говорить на всех пресс-конференциях на украинском", – написала Ницой в Facebook﻿ .

Также она добавила, что хочет верить в эту историю, но не уверена, что разговаривала с настоящим Довбиком.

Тем не менее, на своей странице в Instagram Артем оставил пост на украинском языке, хотя до этого его сообщения были преимущественно на русском или английском.