Готовь деньги или убей машину: чего ждать от платных дорог

Нас понемногу готовят к тому, что проезд по более-менее качественным дорогам станет платным. Причем объехать ставшие вдруг платными магистрали будет крайне сложно, сообщает Деловая столица.

Были бесплатными — станут платными

Еще в октябре 2019 г. тогдашний министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что его ведомство намерено ввести для иностранцев платный проезд по украинским дорогам. По словам министра, "не совсем справедливо" по отношению к нашим автомобилистам, что они платят акцизные сборы, пользуясь украинскими дорогами, тогда как колесящие по ним иностранцы (например, фуры) не всегда оплачивают акцизы при покупке топлива. Сначала шла речь о привлечении инвесторов к строительству дорог с нуля. И в ноябре 2019-го глава "Укравтодора" Александр Кубраков (нынче — министр инфраструктуры) заявил, что первые платные дороги в Украине могут появиться на отрезке Ровно-Львов-Краковец уже в 2024 г. Но потом в правительстве решили пойти более простым путем — благо, еще в феврале 2018 г. был принят закон, позволяющий передавать дороги общего пользования в концессию.

"Для меня был сюрприз, что в концессию хотят отдать уже построенные дороги, за которые мы, украинцы, уже заплатили деньги, — сказал экс-замминистра инфраструктуры, эксперт Украинского института будущего Владимир Шульмейстер. — Потому что деньги на дороги шли в основном из дорожного фонда, который формируется из акцизов, взимаемых с импотрируемых нефтепродуктов. Этот акциз платим мы, когда покупаем бензин. То есть за эти дороги платим мы, люди, которые потом там на шлагбауме будут платить снова, уже частной компании".

Наконец в декабре 2020 г. в Мининфраструктуры определились с первыми шестью трассами и их отрезками, которые передадут концессионерам, а именно:

М-03 от Борисполя до Полтавы,

М-06 Киев — Житомир — Ровно,

М-04, Н-11 от Днепра до Кривого Рога и Николаева,

М-07, М-19 Ягодин — Ковель — Луцк,

М-29, M-04, M-18 Харьков — Днепр — Запорожье;

М-14 от Херсона до Николаева.

Также в министерстве в качестве потенциально платных трасс в будущем назвали Киевскую объездную дорогу, дорогу Львов — Краковец и запланированную новую дорогу от Киева до Белой Церкви.

Как видим, это дороги, наиболее привлекательные для транзитного пересечения Украины — из Европы в Азию и обратно. И, соответственно, по ним идет самый большой автомобильный трафик — как пассажирский, так и грузовой.

Но потом планы опять были откорректированы. И совсем недавно, 1 июня, замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, отвечающий в том числе за "Большое строительство", назвал два других участка дорог, на которых будут обкатывать взимание платы:

Краковец — Броды — Ровно,

Стрый — Мукачево.

"На них готовится документация. Работаем с инвесторами. Почему они? Хочу напомнить, если мы запускаем платные дороги, то они должны стать альтернативой бесплатным дорогам, — сказал Кирилл Тимошенко. — Участок трассы от Краковца до Дубно, по которой пролегает путь из Киева во Львов, неплохой, но однополосный. Именно поэтому инвесторы заинтересованы, чтобы там построить участок платной дороги".

Зарубежный опыт

В Европе платные дороги распространены, но имеют особенности. Во-первых, их концессионеры (или государство как владелец) основные доходы получают не с автомобильного трафика, а от придорожной инфраструктуры (кафе, заправки, отели, СТО и пр.) Во-вторых, во многих странах не берут оплату с собственных граждан, либо вообще берут только с грузовиков и автобусов. Ну и, конечно, всегда есть бесплатная альтернатива — по ней не разгонишься, и с сервисом там хуже, но проехать без потерь вполне возможно.

Стоимость проезда в разных странах очень сильно отличается — от $1,5 за 100 км в Португалии до $10 во Франции. При этом к платным дорогам в ЕС предъявляются очень жесткие требования: не менее трех полос в каждом направлении, качественное покрытие, отсутствие светофоров и пешеходных переходов, перекрестков. Также платные дороги не проходят через населенные пункты.

В Украине есть только одна магистраль, обладающая требуемыми качествами: Киев — аэропорт "Борисполь", длиной 22,5 км.

В соседней Беларуси тоже действует система платных автодорог — BelToll. Платить должны любые грузовики и автобусы массой более 3,5 т, а также любые машины, зарегистрированные за пределами ЕАЭС. Стоимость проезда — от 0,04 евро/км для легковушек до 0,145 евро/км для большегрузных фур. Для передвижения по платным дорогам необходимо установить бортовое устройство, за которое нужно внести залог (от 20 до 50 евро). Система работает крайне плохо, вызывая многочисленные нарекания. В основном — по качеству сервиса: сложно найти пункт выдачи бортовых устройств, сложно их вернуть, выезжая из страны, сами устройства работают очень плохо, зато при их несрабатывании водитель тут же получает огромный штраф, который практически невозможно оспорить. Поэтому распространенная рекомендация для едущих через Беларусь иностранцев — иметь наготове купюру в 100 евро, так как штраф платить придется с очень высокой долей вероятности.

При этом в Беларуси платными сделали обычные автодороги (с переходами и светофорами), а не специально построенные, так что объехать их крайне сложно, в реальности — практически невозможно. Но в стране, по крайней мере, не берут плату с собственных граждан. Точнее, берут, конечно, но только в качестве общего для всех автовладельцев дорожного сбора.

Кто за что заплатит

Возникает вопрос: кого в Украине заставят платить за проезд по более-менее качественным трассам? Пока еще окончательных решений нет, но Владимир Шульмейстер уверен, что деньги на платных трассах будут взиматься со всех, включая граждан Украины на легковых автомобилях.

"Стоимость проезда будет дифференцироваться. Думаю, ориентация будет на грузовики, но платить будут все" , — считает эксперт.

В самом деле, Кабмин уже утвердил стоимость проезда по платным трассам, и цены там с самого начала зафиксированы в евро:

0,023 евро/км (0,77 грн) — для мотоциклов, легковых автомобилей, легковых автомобилей с прицепом, микроавтобусов с количеством мест до 10, грузовых автомобилей весом до 3,5 т,

0,045 евро/км (1,5 грн) — грузовые автомобили массой от 3,5 до 12 т, автопоезда массой до 12 т, а также автобусы с количеством мест от 10 до 29 и массой не более 12 т,

0,133 евро/км (4,44 грн) — грузовые автомобили и автопоезда массой более 12 т, автобусы с количеством мест для сидения более 29 и массой более 12 т.

Будет ли альтернатива

Другой принципиальный вопрос — можно ли будет объехать платные участки, то есть не платить за проезд? По закону, автомобильные дороги (и их участки) в Украине могут становиться платными только в том случае, или прошли "существенное усовершенствование", а также обеспечена возможность альтернативного проезда по бесплатным дорогам.

"Те дороги, которые сейчас обозначены как платные, — для них сейчас есть альтернативные дороги, — говорит Владимир Шульмейстер. — Но можно ли по ним проехать? Я не пробовал. Наверное, это надо заставить депутатов Верховной Рады проехать по этим дорогам — будет полезно".

Как рассказали люди, которым часто и много доводится ездить по Украине, трассы Краковец — Броды — Ровно и Стрый — Мукачево действительно имеют альтернативы, и по ним даже можно ездить, пусть и далеко не с таким комфортом.

А вот на восток от Киева все куда печальнее: по направлению к Полтаве, между Днепром и Кривым Рогом, Николаевом и Херсоном, Харьковом и Запорожьем найти параллельные дороги, пригодные для чего-то, помимо танков, будет очень сложно. Либо придется объезжать, тратя при этом больше чем 5-7 л бензина на 100 км. Почему именно 5-7? Это европейская норма: если при объезде придется сжечь больше топлива, то делать основную дорогу платной в этом месте — нельзя. Хотя, конечно, нельзя быть уверенным, что в Украине будут соблюдать европейские нормы.

Впрочем, другие эксперты, близкие к Министерству инфраструктуры, по-своему описывают проекты по введению платы за дороги. По их словам, планируется строить прямые короткие участки современных дорог в обход населенных пунктов — и рядом обязательно будет проходить бесплатная дорога. Платные же трассы будут зарабатывать на транзитных грузовиках-тяжеловозах, на международных автобусах, а также в уборочную страду — на зерновозах (которые сейчас с июля по октябрь просто "убивают" дороги общего пользования).

В любом случае, пока остается без ответа главный вопрос: кому придется платить за проезд по платным трассам? Если всем гражданам, то мы можем получить двойное налогообложение. Сперва ты со своих налогов финансируешь "Большое строительство", а затем — платишь за проезд по этим же дорогам. Есть и опасение: построив (или отдав в концессию) платные трассы, государство может вообще перестать заботиться о параллельных бесплатных дорогах (если они, конечно, будут).

Автор: Денис Стаджи