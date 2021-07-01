Какие специи лучше всего подходят для разных частей курочки

Курятина – универсальный продукт. Из нее можно готовить что угодно, и нравятся эти блюда всем. Тот, кто на диете, запекает в фольге низкокалорийную, богатую белком грудку. Надо восстановить силы после болезни? В этом хорошо помогает питательный овощной суп на куриных окороках. А украшением праздничного ужина становится запеченная в духовке фаршированная курица с аппетитной, хрустящей корочкой, сообщает 24 Канал.

И гарниров к курочке – множество: картофельное пюре, паста, каши (лучше всего, конечно, витаминные салаты). А подчеркивают нежный вкус и аромат куриного мяса разнообразные приправы. Какие из них и почему лучше всего подходят для каждой части курицы и как правильно их использовать – рассказываем далее.

Универсальными специями для любой части курицы являются самые простые и доступные:

соль;

черный молотый перец (или смесь перцев);

чеснок;

лавровый лист.

Соль – основная специя. Черный перец и чеснок добавляют мясу приятной пикантности и аромата, а лавровый лист – пряного вкуса.

Куриная тушка

Идеальная пряность для запекания целой курицы, а также для приготовления ее на гриле – куркума. Натрите ею курочку и корочка получится золотистой, хрустящей, с нежным ароматом. Кроме аппетитного цвета мясо получит также приятную нотку остроты. Кстати, на основе куркумы готовится беспроигрышная пряная смесь для курятины (от филе до целой тушки) – кари.

Также для запекания целой курицы прекрасно подходят красная паприка, черный и кайенский перец (лучше всего, конечно, свежесмолотые).

Божественного вкуса маринадам для целой курицы, а также бульонам придает майоран. Это очень полезная, но и очень "наглая" специя, поэтому использовать ее надо осторожно.

Куриное филе

В начале обжарки куриного филе на сковородке или перед его запеканием добавьте пару душистых веточек розмарина. Яркий хвойный аромат передаст это замечательное растеньице и маринаду.

Куриное филе на шашлык можно мариновать также с горчицей, кориандром, сладкой паприкой или в готовой смеси карри.

Крылышки и голени

Эти части курицы вкуснее всего запекать, предварительно замариновав. И совершенным привкусом для куриных крылышек и голеней является карри – смесь куркумы более чем с 30 разнообразными пряностями. С этой индийской приправой готовят как маринады для курицы, так и соусы к блюдам из нее. И каждый раз вы будете получать новые вкусовые оттенки – в зависимости от того, какой именно кари выберите: светлый, темный, острый или мягкий.

Беспроигрышным ингредиентом для маринования и запекания куриных крылышек и голеней является сладкая красная паприка. А если хотите, чтобы блюдо приобрело не только яркой, аппетитной окраски и аромата как будто с мангала, – добавьте к нему копченой сладкой паприки.

Подчеркивают вкус крылышек и голеней мед, соевый соус и горчица. Обязательно добавляйте их вместе с паприкой к маринадам.

Бедра, окорока: варим, запекаем, тушим

Для питательных супов и бульонов из разных частей курицы: бедер, шеи, окороков (или же с целой тушки) прекрасно подходит душистый чабрец. Вкус этой пряной травы раскрывается постепенно, поэтому добавляйте ее в начале приготовления блюда.

Маринуя куриные окорока или бедра для запекания в духовке или на мангале, вспомните о кориандре. Кроме удивительного аромата он придаст курятине пикантный вкус.

Тушите или запекаете куриные бёдра, окорока, голени или же готовите соус к ним? Тогда обязательно делайте это с майораном. Эта душистая, пряная специя удивительным образом сочетает в себе нотки жгучей остроты и приятной сладости.

Но напоминаем: майоран – очень агрессивный, он мешает раскрыться другим пряностям. Поэтому используйте его в сочетании с жирными сливками или сметаной. Молочные продукты сбалансируют силу майорана – и вкус получится потрясающим!

Фарш, отбивные, стрипсы

Куриный фарш для сочных котлет, митболов, фрикаделек или тефтелек прекрасно сдобрит душица, которую нынче модно называть орегано. Добавляют ее также в кляр для куриных отбивных и стрипсов. Главное – не переборщите с этой родственницей тимьяна: у нее довольно насыщенный вкус и аромат.

Главный секрет успеха

Какое бы блюдо вы не готовили, помните две главные вещи: