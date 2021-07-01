Названа опасность зарядки смартфона на 100 процентов

Зарядка смартфонов на 100 процентов грозит преждевременному выходу аккумулятора из строя, сообщает Лента.Ру.

Об этом заявил руководитель проектного направления Инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев.

"Зарядка смартфона до 100 процентов, как и его полная разрядка, сокращают срок службы аккумуляторной батареи" , — предупредил специалист.

По его словам, советы производителей устройств заряжать гаджеты на полную являются не более чем маркетинговым ходом. Бокарев объяснил, что срок жизни батарей смартфонов зависит от зарядных циклов.

"Смартфоны в среднем рассчитаны на 300-500 зарядных циклов, после этого состояние аккумулятора потихоньку будет портиться" , — уточнил автор.

При этом способ, когда смартфон остается на зарядке всю ночь, Борис Бокарев назвал нормальным. По словам специалиста, в этом нет никакой опасности для компонентов телефона — когда аппарат полностью зарядится, подача тока будет прекращена.

Автор также отметил, что «ночной» способ зарядки является самым выгодным в том случае, если в квартире у пользователя установлен двух- или трехфазный счетчик электроэнергии.