Арахамия назвал количество нардепов, готовых поддержать закон о деолигархизации

Президентский законопроект о деолигархизации в первом чтении поддержит более 240 народных депутатов, прогнозирует лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Интерфакс-Украина.

"Ощущение, что будет больше 240 голосов", - сказал Арахамия в четверг журналистам в Киеве.

Глава фракции также отметил, что если нардепы из его фракции не сдержат обещание о деолигархизации, данное во время избирательной кампании, то команда будет выяснять, кто из олигархов за ними стоит.

"И будем работать с олигархами, а не с народными депутатами", - сказал он.

Арахамия рассчитывает, что на рассмотрение законопроекта о деолигархизации в первом чтении на внеочередном пленарном заседании в четверг уйдет от одного часа 20 минут до двух-трех часов.

Как сообщалось, президент Украины в начале июня внес в Верховную Раду законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Согласно документу, достаточными для включения Советом нацбезопасности и обороны лица в реестр олигархов являются любые три из четырех условий: значительное влияние на СМИ, участие в политической жизни, бенефициарное владение компанией-монополистом и состояние свыше 1 млн прожиточных минимумов (около $83 млн по текущему курсу).

Парламентский комитет по нацбезопасности в среду рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект №5599.