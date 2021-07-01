Стали известны самые популярные курорты украинцев

Самыми популярными направлениями отдыха в Украине в 2021 году стали Бердянск, Железный Порт и Коблево, сообщает Деловая столица.

Полностью первая десятка по результатам поиска в Google за последние 3 месяца такова:

1. Бердянск

2. Железный Порт

3. Коблево

4. Затока

5. Кирилловка

6. Одесса

7. Арабатская Стрелка

8. Седово

9. Скадовск

10. Счастливцево

Самым популярным среди украинцев направлением отдыха за границей остается Турция. В целом горячая десятка зарубежных направлений отдыха, по мнению украинских пользователей Google, выглядит так:

1. Турция

2. Кипр

3. Албания

4. Болгария

5. Черногория

6. Хорватия

7. Греция

8. Египет

9. Грузия

10. ОАЭ

По данным Google, в последние месяцы уверенность путешественников в безопасности поездок начинает постепенно восстанавливаться – тенденции поиска показывают, что по мере распространения вакцин интерес к путешествиям, похоже, возрастает.

Люди хотят путешествовать, поскольку они чувствуют себя более уверенно, заказывая поездки, и все больше украинцев ищет в Google варианты летнего отдыха как внутри страны, так и за рубежом.