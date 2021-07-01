Стали известны самые популярные курорты украинцев
Самыми популярными направлениями отдыха в Украине в 2021 году стали Бердянск, Железный Порт и Коблево, сообщает Деловая столица.
Полностью первая десятка по результатам поиска в Google за последние 3 месяца такова:
- 1. Бердянск
- 2. Железный Порт
- 3. Коблево
- 4. Затока
- 5. Кирилловка
- 6. Одесса
- 7. Арабатская Стрелка
- 8. Седово
- 9. Скадовск
- 10. Счастливцево
Самым популярным среди украинцев направлением отдыха за границей остается Турция. В целом горячая десятка зарубежных направлений отдыха, по мнению украинских пользователей Google, выглядит так:
- 1. Турция
- 2. Кипр
- 3. Албания
- 4. Болгария
- 5. Черногория
- 6. Хорватия
- 7. Греция
- 8. Египет
- 9. Грузия
- 10. ОАЭ
По данным Google, в последние месяцы уверенность путешественников в безопасности поездок начинает постепенно восстанавливаться – тенденции поиска показывают, что по мере распространения вакцин интерес к путешествиям, похоже, возрастает.
Люди хотят путешествовать, поскольку они чувствуют себя более уверенно, заказывая поездки, и все больше украинцев ищет в Google варианты летнего отдыха как внутри страны, так и за рубежом.