Стали известны самые популярные курорты украинцев

Стали известны самые популярные курорты украинцев

Самыми популярными направлениями отдыха в Украине в 2021 году стали Бердянск, Железный Порт и Коблево, сообщает Деловая столица.

Полностью первая десятка по результатам поиска в Google за последние 3 месяца такова:

  • 1. Бердянск
  • 2. Железный Порт
  • 3. Коблево
  • 4. Затока
  • 5. Кирилловка
  • 6. Одесса
  • 7. Арабатская Стрелка
  • 8. Седово
  • 9. Скадовск
  • 10. Счастливцево

Самым популярным среди украинцев направлением отдыха за границей остается Турция. В целом горячая десятка зарубежных направлений отдыха, по мнению украинских пользователей Google, выглядит так:

  • 1. Турция
  • 2. Кипр
  • 3. Албания
  • 4. Болгария
  • 5. Черногория
  • 6. Хорватия
  • 7. Греция
  • 8. Египет
  • 9. Грузия
  • 10. ОАЭ

По данным Google, в последние месяцы уверенность путешественников в безопасности поездок начинает постепенно восстанавливаться – тенденции поиска показывают, что по мере распространения вакцин интерес к путешествиям, похоже, возрастает.

Люди хотят путешествовать, поскольку они чувствуют себя более уверенно, заказывая поездки, и все больше украинцев ищет в Google варианты летнего отдыха как внутри страны, так и за рубежом.

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