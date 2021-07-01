Почтовый банк и отремонтированные отделения: озвучены планы Укрпошты на 2 года

Гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский останется на посту еще на два года. За это время национальный почтовый оператор собирается выполнить семь важных целей.

О таких планах написал Игорь Смелянский в Facebook﻿.

"Сегодня я официально начинаю свой 2-летний спринт в должности руководителя "Укрпошты". Почему спринт? Потому, что они пролетят очень быстро и в конце (если получиться полностью отработать контракт) я буду в должности ровно 7 лет, что будет абсолютным рекордом в истории компании", - говорится в сообщении.

До 2023 года команда "Укрпошты" должна выполнить следующие цели:

1) Разработать и утвердить стратегию развития "Укрпошты" на 2022-2026 с целью достичь дохода в более чем 1 млрд долларов США. Стратегия должна обеспечить достойную зарплату сотрудникам и достойное обслуживание клиентов в отремонтированных отделениях.

2) Обеспечить доступность цифровых, почтовых и банковских услуг на 100% территории страны, запустив более 2000 передвижных отделений и полную цифровизацию "Укрпошты".

3) Запустить почтовый банк, который в течение 5 лет войдет в топ-5 банков Украины по количеству клиентов и сэкономит государству более 10 миллиардов гривен за 4 года.

4) Построить первые за 40+ лет автоматизированные (роботизированные) сортировочные центры и депо для обработки почты.

5) Привести почтовое законодательство к стандартам ЕС, приняв новый почтовый закон.

6) Привлечь международного инвестора в капитал "Укрпошты" на 25%+.

7) Подготовить команду, которая продолжит реформы после 2023 года.

Итоги выполнения этих задач Смелянский обещал озвучить ровно через два года.