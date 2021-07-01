Большие земельные паи пока продаваться не будут – Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал открытие рынка земли.

По мнению нардепа, крупных операций по продаже больших земельных паев пока не будет. Арахамия объяснил это тем, что "в Украине особенное отношение к рынку земли у людей и они только в последний момент могут ее продавать".

В то же время, политик отметил, что "люди получат документы, которые подтверждают право собственности на землю, а это, в свою очередь, позволит получать под залог паев кредиты".