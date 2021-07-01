ВР запретила COVID-закупки без системы ProZorro

Верховная Рада приняла законопроект №3715 об исключении возможности осуществления закупок без использования электронной системы ProZorro. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании парламента в четверг, 1 июля, сообщает Вести.

"За" проголосовало 355 народных депутатов.

Документом предлагается исключить действующие положения законодательства, согласно которым товары, работы или услуги, необходимые для предотвращения возникновения/распространения, локализации/ликвидации вспышек, эпидемий/пандемий Covid-19 можно было закупать без использования Закона Украины "О публичных закупках" (без системы "ProZorro").

Согласно документу, на период карантина из-за коронавируса действие закона "О публичных закупках" не распространяется на случаи, если предметом закупки являются:

лекарственные средства,

вакцины,

медицинские, иммунобиологические препараты, расходные материалы для оказания медицинской помощи больным COVID-19,

медицинские изделия для вакцинации от COVID-19,

медоборудование для учреждений здравоохранения, оказывающих помощь пациентам с COVID-19,

системы снабжения медицинских газов, необходимые для выполнения мероприятий по противодействию COVID-19.

Перечень таких лекарственных средств и порядок их закупки утверждает Кабмин.