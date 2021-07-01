Укрзализныця выплатила в госбюджет 750 млн грн дивидендов

АО "Укрзализныця" (УЗ) выплатило дивиденды за 2019 год, которые были отсрочены в связи пандемией коронавируса, перечислив в государственный бюджет 750 млн грн, что составляет 30% чистой прибыли, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщил Иван Юрик в четверг, 70% чистой прибыли (более 1,7 млрд грн) направлено на покрытие убытков прошлых годов.

"Общество оптимизировало операционные расходы. В первую очередь направляет средства на капитальный ремонт подвижного состава и инфраструктуры, что позволит наращивать объемы перевозок. Кроме того, есть четкий план по получению дополнительных доходов, в частности, за счет реализации непрофильных активов, продажи металлолома, снижения налоговой нагрузки" , - утверждают в компании.

Как сообщалось, АО "Укрзализныця" в 2019 году увеличило чистую прибыль в 14,7 раза - до 2,988 млрд грн (203,85 млн грн в 2018 году). По итогам 2020 года УЗ получила 11,9 млрд грн чистого убытка.

Согласно данным компании, в 2019 году она уплатила более 21,8 млрд грн (без учета НДС) налогов и сборов в государственный и местные бюджеты, что составило 24% от чистого дохода, который составил 90,4 млрд грн.