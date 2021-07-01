Всемирный банк предоставит Укргидроэнерго $212 млн

Совет директоров Всемирного банка утвердил пакет финансирования в размере 212 миллионов долларов для государственной компании "Укргидроэнерго", оператора украинских гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих станций, сообщает УНИАН.

Согласно сообщению Всемирного банка, Международный банк реконструкции и развития предоставил 177 млн долл., Фонд чистых технологий выделил на льготных условиях заем в размере 34 миллионов долларов США и грант в размере 1 миллиона долларов США на внедрение проекта "Украина – Повышение устойчивости энергосистемы для европейской интеграции энергосети".

Финансирование предоставляется "Укргидроэнерго" на установку 197 МВт систем накопления энергии в сочетании с солнечными батареями на четырех гидроэлектростанциях (Киевской ГАЭС, Каневской ГЭС, Кременчугской ГЭС и Среднеднепровской ГЭС), которые планируется привлечь для предоставления вспомогательных услуг национальной электросети. Также аккумуляторы и солнечные электроустановки будут установлены на Днестровской ГЭС.

Отмечается, что финансирование Всемирного банка будет способствовать снижению рисков, связанных с синхронизацией украинской энергосистемы с европейской энергетической сетью, и поможет в ее декарбонизации путем поддержки большей интеграции возобновляемой энергетики.