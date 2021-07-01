Renault наводнит рынок электромобилями разных классов

Renault готовится серьезно расширить свою электрическую линейку. Руководитель компании Лука де Мео рассказал о стратегии марки, согласно которой до 2025 года представят сразу десять электрических моделей, сообщает АвтоПортал.

Информация про некоторые электромобили Рено уже есть. Так, уже до конца года представят новый Renault MeganE и он станет электрокаром. Построят его на специальной платформе CMF-EV, которую будут использовать и ряд других электрических моделей С- и D-класса.

В частности, на этой платформе построят будущий электрокроссовер Renault. Архитектура CMF-EV позволяет создавать модели с запасом хода до 580 км.

Более компактные и доступные электрокары Рено будут построены на платформе CMF-BEV. С ней запас хода может достигать 400 км. К тому же, эта архитектура позволит существенно удешевить электрокары Рено.

Платформу CMF-BEV будут использовать возрожденный Renault 5, а также недорогая модель с обозначением 4ever. Уже известно, что это современная версия знаменитого Renault 4, выполненная в формате кроссовера. Также

Интересное будущее ожидает бренд Alpine – он станет полностью электрическим. После 2024 года представят три разных модели. Одна из них – хот-хэтч на базе Renault 5. Электромобилем станет и новое поколение купе Alpine A110. Ну а флагманом марки будет туристический седан-купе, который бросит вызов Porsche Taycan и Audi e-tron GT.