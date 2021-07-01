Корабли РФ провели стрельбы в Черном море

Экипажи больших десантных кораблей (БДК) "Орск" и "Саратов" провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в Черном море, сообщает Интерфакс.

"В ходе мероприятия экипажи БДК отработали действия по прикрытию условной высадки морского десанта на плав с выполнением стрельб из артиллерийских установок по морским и воздушным целям", - говорится в сообщении.

В роли морской цели был задействован корабельный щит-мишень, роль средств воздушного нападения условного противника выполнял самолет-амфибия Бе-12 из состава морской авиации и ПВО ЧФ.

"Также артиллерийские расчеты больших десантных кораблей "Орск" и "Саратов" выполнили упражнения по уничтожению макетов плавающих морских мин", - сообщили в ЧФ.

Стрельбы прошли в соответствии с планом боевой подготовки соединения больших десантных кораблей ЧФ в морских полигонах Черного моря, сообщил флот. Район стрельб на время был закрыт для гражданского судоходства.