Путин официально разрешил военным РФ блокировать Керченский пролив

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал указание военным "блокировать территории и акватории охраняемых объектов для пресечения попыток незаконного проникновения". Он подписал соответствующий документ, сообщает УНИАН.

Данный указ обнародовали на официальном портале правовой информации 1 июля.

В пояснительной записке указано, что Росгвардия охраняет акваторию Керченского пролива, мост через него и акватория российского энергомоста с Крымом.

Документ вносит изменения в закон "О войсках национальной гвардии России". Теперь при охране указанных территории военные могут проводить оцепление при попытке "незаконного пересечения и проникновения" в акваторию и при попытке покинуть ее.