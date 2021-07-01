СБУ разоблачила махинации с недвижимостью Минобразования почти на 9 млн грн

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили махинации с недвижимостью, принадлежащей Министерству образования и науки Украины и одному из высших учебных заведений Житомира.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Государственный регистратор одного из сельских советов Житомирской области незаконно вмешался в реестр прав и вывел из госсобственности объект недвижимого имущества. Это комплекс в центре города площадью 1200 квадратных метров, а ориентировочная стоимость - почти 9 млн грн.

Установлено, что в 2019 году чиновник несанкционированно внес изменения в Реестр прав на недвижимое имущество, на основании чего незаконно отстранил имущественный комплекс в пользу физического лица. Впоследствии это имущество было перерегистрировано на местную коммерческую структуру.

Бывшему госрегистратору сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 365-2 и ч. 1 ст. 362 УК Украины.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве. На имущественный комплекс наложен арест.

Житомирская облпрокуратура обратилась в суд об отмене незаконных действий госрегистратора и возвращения объекта недвижимого имущества в государственную собственность.