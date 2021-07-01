В МИД рассказали о вступлении Украины в НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал возможные сценарии вступления Украины в НАТО, сообщает Лига.net.

Так, на вопрос о том, когда Украина войдет в НАТО, Кулеба отметил, что "никаких дат называть не будет".

В то же время, он добавил, что "по логике исторического процесса может предположить, что членом НАТО Украина станет раньше, чем членом ЕС".

Министр также рассказал, существует ли стратегия Украины без НАТО. По его словам, "Конституция не предусматривает Украины без НАТО".