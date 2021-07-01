Против Шмыгаля начнется расследование из-за COVID-фонда

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное производство в отношении премьер-министра Дениса Шмыгаля и Кабинета министров по факту возможной халатности при выделении средств из фонда для борьбы с коронавирусом на другие сферы госуправления, в то время как это противоречит закону, сообщает Страна.ua.

Как сказано в материалах, 25 мая в НАБУ поступило заявление, в котором истец заявил о совершении премьер-министром и членами Кабинета Министров уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 (нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением) и ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса.

Под служебной халатностью подразумевается выделение средств из фонда для борьбы с коронавирусом на другие сферы государственного управления. Однако НАБУ отказалось зарегистрировать данное уголовное производство.

После отказа НАБУ заявитель подал жалобу в суд. 15 июня ВАКС частично удовлетворил ее и обязал НАБУ начать расследование.

Напомним, согласно данным июля прошлого года, Министерство здравоохранения получило только шестую часть денег из фонда по борьбе с коронавирусом. Остальные деньги были распределены на нужды различных министерств. В частности МВД получило дополнительно 2,7 миллиарда гривен на зарплаты полицейским, пограничникам и Нацгвардии.

Также сообщалось, что в прошлом году Государственное агентство автодорог Украины ("Укравтодор"), использовал 25,7 млрд грн из фонда для борьбы с коронавирусом.