Эти 6 продуктов разъедают ваши почки

Наши почки отвечают за обезвреживание вредных элементов, а также за выведение токсинов. И, конечно же, чтобы поддерживать наши почки в здоровом нормальном состоянии, необходимо следить за тем, что мы едим. И, в частности, не употреблять те продукты, которые губительны для наших почек, сообщает Здоровый образ.

Итак, первое, о чем необходимо сказать, это излишнее потребление натрия. Потому что, если мы слишком долго употребляем пищу, богатую натрием в слишком больших количествах, то со временем это ведет к увеличению наших почек и их клеток. Это будет провоцировать их затвердение, потере их функции. Все дело в том, что, когда мы употребляем натрия слишком много, это очень здорово снижает способность наших почек фильтровать отходы нашей жизнедеятельности.

Также излишнее употребление натрия может способствовать повышению артериального давления. А артериальное давление – это такая коварная вещь, которая за собой тянет целый клубок дополнительных проблем. И ученые однозначно утверждают: если вы хотите сохранить ваши почки, то употребление натрия должно дозироваться. А что такое натрий? Смотрите далее в видео.