ВР отменила скандальную ставку НДС на поставки свиней и молока

Парламент на заседании 1 июля принял законопроект №5425-д, который восстанавливает ставку НДС в размере 20% при налогообложении операций по поставке и ввозе на таможенную территорию Украины сельскохозяйственной продукции, сообщает UBR.

Речь идет о крупном рогатом скоте, свиньях, овцах, цельном молоке, ржи, овсе, семенах льна, плодах прочих масличных культур и сахарной свекле.

Депутаты поддержали документ, зарегистрированный 14 июня, и за основу, и в целом. "За" – 310 и 309 соответственно.

В то же время Рада оставила ставку НДС 14% на операции по поставке пшеницы, смеси пшеницы и ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, семян рапса и подсолнечника.

Глава налогового комитета, один из соавторов законопроекта Данил Гетманцев отметил, что решение Рады устраняет риски повышения цен на продукты питания и будет способствовать стабильности ценовой ситуации на товарных рынках, а также создаст равные и справедливые условия налогообложения НДС для с/х производителей и предприятий перерабатывающей отрасли.