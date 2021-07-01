Канада откажется от автомобилей с ДВС

К огромному списку стран, планирующих запретить продажу легковых автомобилей и легких грузовиков с ДВС намерена присоединиться Канада. Введение запрета назначено на 2035 год, сообщает Обозреватель.

Как пишет Reuters﻿, отказ от ископаемого топлива в автомобилях станет важной опорой в амбициозном стремлении премьер-министра Джастина Трюдо сделать Канаду страной с нулевыми выбросами к 2050 году.

С 2035 года в Канаде смогут продаваться новые легковые автомобили и легкие грузовики только с нулевым уровнем выбросов, а к 2050 году планируется достичь нулевых выбросов автомобильного транспорта по всей стране.

"Мы будем работать с Соединенными Штатами над гармонизацией правил топливной эффективности, а также инвестируем в льготы для потребителей, зарядные станции, налоговые льготы для бизнеса и затраты на переходный период" , – говорится в заявлении министра окружающей среды Канады Джонатана Уилкинсона.

Канадская провинция Квебек ранее последовала примеру Калифорнии и планировала запретить продажу автомобилей с ДВС с 2035 года. Кроме того, Британская Колумбия введет полный запрет на все автомобили и грузовики, работающие на ископаемом топливе, с 2040 года.